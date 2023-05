Ryanair : Accord avec la plateforme de voyage Amadeus Travel

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce que ses vols seront désormais accessibles via la plateforme de voyage Amadeus et sa vaste base de clients B2B.



'Nous sommes ravis d'être désormais en direct sur la plateforme Amadeus Travel avec notre réseau inégalé de plus de 3 000 vols et plus de 235 destinations', a commenté Dara Brady, de Ryanair.



'Nous sommes très heureux que Ryanair ait choisi de capitaliser sur la technologie d'Amadeus pour soutenir sa stratégie de distribution. Avec l'intégration de cette offre à la plate-forme de voyage Amadeus, les vendeurs de voyages et les entreprises auront un choix plus large d'options de voyage' ajoute Jose-Luis Aragon, Regional VP Air Distribution Europe, Amadeus.



