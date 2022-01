Ryanair : A transporté 9,5M de passagers en décembre

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir transporté 9,5 millions de passagers en décembre 2021 soit cinq fois plus qu'en décembre 2020 (1,9 million).



En octobre et novembre, la compagnie avait respectivement transporté 11,3 et 10,2 millions de passagers avec des taux de remplissage de 84 et 86%.



En décembre 2021, la compagnie a opéré 62 200 vols, avec un remplissage moyen de 81%.





