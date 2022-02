Ryanair : A transporté 7M de passagers en janvier 2021

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir transporté 7 millions de passagers en janvier 2022 soit cinq fois plus qu'en janvier 2021 (1,3 million de passagers), et ce malgré les restrictions liées au variant Omicron.



En novembre et décembre 2021, la compagnie avait respectivement transporté 10,2 et 9,5 millions de passagers avec des taux de remplissage de 86 et 81%.



En janvier 2022, la compagnie a opéré 46 400 vols, avec un remplissage moyen de 79%.



