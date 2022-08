Ryanair : A transporté 16.8 millions de passagers en juillet

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir transporté 16,8 millions de passagers en juillet 2022, en hausse de 81% par rapport à juillet 2021, avec un taux de remplissage moyen de 96%. La compagnie a opéré 92 300 vols au cours du mois.



Depuis la début de l'année, la compagnie a transporté 142 millions de passagers (+255% par rapport à la même période un an plus tôt), avec un taux de remplissage de 87%.



En juin 2022, la compagnie avait transporté 15,9 millions de passagers avec un taux de remplissage moyen de 95%.



