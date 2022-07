Ryanair : A transporté 15.9 millions de passagers en juin

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir transporté 15,9 millions de passagers en juin 2022 avec un taux de remplissage de 95%. La compagnie a opéré 88 500 vols au cours du mois.



Un an plus tôt, en juin 2021, la compagnie avait transporté 5,3 millions de passagers, pour un taux de remplissage de 72%.



Le mois dernier, en mai 2022, la compagnie avait transporté 15,4 millions de passagers, avec un taux de remplissage de 92%.



