Ryanair : A transporté 11,3M de passagers en octobre

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir transporté 11,3 millions de passagers en octobre 2021 soit entre 2 et 3 fois plus qu'en octobre 2020 (4,1 millions de passagers).



En octobre 2021, la compagnie a opéré 71 500 vols, avec un remplissage moyen de 84%.



En juillet, août et septembre, la compagnie avait respectivement transporté 9,3 / 11,1 et 10,6 millions de passagers avec des taux de remplissage de 80 / 82 et 81%.



