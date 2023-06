Ryanair : 17 millions de passagers transportés en mai

(CercleFinance.com) - Ryanair indique avoir transporté 17 millions de passagers en mai, un chiffre en hausse de 10% par rapport à mai 2022 (15,4 millions de passagers), avec un taux de remplissage de 94%, contre 92% un an plus tôt.



La compagnie aérienne irlandaise précise avoir opéré plus de 94 400 vols en mai 2023.



Sur 12 mois glissants, c'est près de 171,9 millions de passagers qui ont emprunté les lignes de Ryanair (+39%), indique la compagnie.



