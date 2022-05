Ryanair : 14,2M de passagers transportés en avril

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir transporté 14,24 millions de passagers en avril 2022 avec un taux de remplissage de 91%. La compagnie a opéré 82 600 vols au cours du mois.



Un an plus tôt, en avril 2021, la compagnie avait transporté 1,04 million de passagers seulement, la période ayant été marquée par les restrictions de voyage, pour un taux de remplissage de 67%.



En février et mars 2022, la compagnie avait respectivement transporté 8,7 et 11,2 millions de passagers avec des taux de remplissage de 86% et 87%.



