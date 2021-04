Ryanair : 12% des vols alimentés en carburant durable en 2030

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce aujourd'hui le lancement de 'Ryanair Sustainable Aviation Research Centre', un centre de recherche dédié au carburant d'aviation durable, en partenariat avec le Trinity College de Dublin.



Ryanair a attribué un don de 1,5 ME à Trinity afin de débuter les recherches et éclairer les politiques des différents gouvernements européens et internationaux pour rendre l'aviation écologiquement et économiquement durable. Le projet, qui emploiera six personnes, devrait démarrer à l'été 2021.



Ryanair ambitionne d'alimenter 12,5% de ses vols en carburants d'aviation durables d'ici 2030, permettant à la compagnie de réduire son empreinte carbone.



