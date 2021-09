Ryanair : 11,1M de passagers en août, la reprise se confirme

(CercleFinance.com) - La reprise du trafic aérien se confirme chez Ryanair : la compagnie a indiqué aujourd'hui avoir transporté 11.1 millions de passagers en août 2021 (contre 7 millions en août 2020), avec un coefficient de remplissage de 82% (contre 73% un an plus tôt) sur l'ensemble de ses 71 000 vols mensuels.



En juillet 2021, la compagnie avait transporté 9,3 millions de passagers avec un coefficient de 80%.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.