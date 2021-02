RWE : Résultats préliminaires supérieurs aux attentes

(CercleFinance.com) - Le géant allemand de l'énergie RWE a publié vendredi des résultats préliminaires pour 2020 qui ont dépassé les attentes des analystes, avec pour conséquence une légère hausse de ses actions.



RWE a déclaré qu'il s'attendait à un résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de 3,2 milliards d'euros, supérieur aux trois milliards d'euros attendus par les analystes.



Le groupe de services publics basé à Essen - qui développe actuellement ses activités dans le domaine de l'énergie éolienne et solaire - avait prévu un Ebitda de 2,7 à 3 milliards d'euros pour l'année.



RWE a notamment cité 'une performance extraordinairement forte' de son unité d'approvisionnement et de commerce, qui a bénéficié d'une 'très bonne fin d'année', a déclaré le groupe.



'Bien que les résultats de RWE avant la publication évidemment positive à court terme, très peu de choses peuvent être extrapolées à 2021 et nous attendons les résultats de l'année entière le 16 mars pour connaître les nouvelles prévisions de la société pour 2021', ont commenté les analystes de la RBC.



