RWE : Repli limité avec des propos de broker positifs

(CercleFinance.com) - RWE cède moins de 2% et surperforme ainsi légèrement le DAX de Francfort (-3%), sur fond de propos favorables de Barclays qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' avec un objectif de cours remonté de 35 à 40 euros.



Dans une note sur le secteur des services énergétiques en Europe, il considère comme 'injustifiée' la sous-performance du cours de Bourse de RWE depuis la publication de ses résultats de premier semestre 2020.



Le broker rehausse sa cible sur le titre du groupe allemand pour 'tenir compte d'une valorisation plus élevée du pipeline de croissance future après une augmentation de capital de deux milliards d'euros'.



