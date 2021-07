RWE : Plusieurs centrales touchées par les inondations

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique allemand RWE a annoncé ce week-end que plusieurs de ses centrales électriques avaient été touchées par les graves inondations qui ont frappé le pays en fin de semaine passée.



L'électricien indique que ses centrales au fil de l'eau exploitées dans la région de l'Eifel et sur les bords de la Moselle, de la Sarre et de la Ruhr doivent toutes faire face aux conséquences des intempéries.



A l'exception des sites de Baldeney et d'Unkelmühle, toutes sont actuellement hors service, à l'instar de la centrale hydroélectrique de Linne (Pays-Bas), elle aussi affectée par la situation.



Dans un communiqué, RWE explique que l'eau est actuellement pompée des installations et que des travaux de sécurisation et d'assainissement sont en cours dans le but de remettre les stations en service 'dans les plus brefs délais'.



Selon une première évaluation conduite par RWE, les dommages pourraient se situer autour de 50 millions d'euros.



A la Bourse de Francfort, l'action RWE décrochait de 3,5% après ces annonces.



