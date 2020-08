RWE : Le titre avance, un analyste rehausse son objectif

(CercleFinance.com) - L'action RWE signe mardi l'une des plus fortes progressions de l'indice DAX à la Bourse de Francfort, à la faveur d'une note de Berenberg qui relève son objectif de cours sur la valeur.



Dans sa note, le courtier - qui salue les efforts entrepris par l'électricien allemand dans le domaine des énergies renouvelables - estime que sa récente augmentation de capital de deux milliards de dollars va lui permettre de doper ses perspectives de croissance dans l'électricité verte.



'Nous continuons de penser que la valorisation implicite de ses activités dans les énergies renouvelables accuse une décote injustifiées par rapport à leur valeur intrinsèque et à celles de ses pairs', souligne-t-il.



Dans ce contexte, le broker rehausse son objectif de cours sur le titre de 35,5 à 39,5 euros, avec une recommandation maintenue à l'achat. RWE reste par ailleurs sa valeur préférée ('top pick') au sein du secteur européen des services aux collectivités.



L'action affiche actuellement une progression de l'ordre de 1%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.