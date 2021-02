RWE : Impacté par la météo glaciale au Texas

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand RWE a averti vendredi que ses bénéfices pourraient être affectés par les conditions météorologiques difficiles au Texas, s'attendant à un impact 'significatif' sur son activité éolienne/solaire terrestre.



Les températures glaciales dans le sud des États-Unis ont en effet perturbé la production d'électricité au Texas, une partie de la flotte d'éoliennes terrestres de RWE ayant dû fermer.



Par ailleurs, la combinaison de la hausse de demande pour le chauffage et de la baisse de la production a mécaniquement conduit à une hausse des prix, souligne RWE.



De plus, le problème a été amplifié par le fait que RWE avait déjà vendu l'électricité qu'il était censé produire. Afin de remplir ses obligations d'approvisionnement, le groupe a alors dû se fournir à des prix élevés.



La baisse de l'EBITDA 2021 du groupe pourrait se compter en centaine(s) de millions de dollars, indique RWE.



