RWE : Hausse de 30% du résultat net à neuf mois

(CercleFinance.com) - RWE gagne 1% à Francfort, après la publication par le groupe énergétique d'un résultat net ajusté au titre des trois premiers trimestres de 2021 en hausse d'environ 30% sur un an, pour atteindre un milliard d'euros.



L'EBITDA ajusté a augmenté à 2,4 milliards d'euros, contre 2,3 milliards à la même période l'an dernier, et ce malgré les impacts liés aux conditions météorologiques, causés en partie par la vague de froid extrême au Texas en début d'année.



Pour l'ensemble de 2021, RWE s'attend toujours à un EBITDA ajusté compris entre trois et 3,4 milliards d'euros, ainsi qu'à un résultat net ajusté entre 1,05 et 1,4 milliard, et vise un dividende porté à 0,90 euro par action.



