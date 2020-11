RWE : Gagne près de 2%, un analyste à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre RWE gagne près de 2% après la publication, hier, des résultats sur 9 mois du conglomérat allemand de l'énergie, en ligne avec les attentes d'Oddo et celles du consensus.

Ce matin, Oddo confirmait ainsi son opinion à l'achat sur la valeur avec un objectif de 37,50 E.



' L'EBITDA est ressorti en hausse de 13% à 2 224 ME contre 2 210 ME attendus par le consensus (Oddo BHF à 2 191 ME) ' indique l'analyste.

' Le résultat net pdg ressort en ligne avec les attentes à 762 ME contre 765 ME attendus par le consensus (737 ME par Oddo BHF) '.



Le bureau d'analyse souligne que le groupe a confirmé sa guidance 2020 en haut de la fourchette indicative d'EBITDA 2.7 - 3.0 MdE, en ligne avec ses attentes à 2 925 ME.



' La transition de RWE à bon rythme vers le renouvelable constitue toujours un facteur d'attractivité pour la valeur '.



