RWE : Gagne +4%, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre RWE s'envole de près +4% profitant de l'analyse de Barclays. Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur RWE avec un objectif de cours rehaussé de 31 à 32 euros, estimant que le titre de l'énergéticien allemand 'a décliné plus que ce qui est justifié par l'impact attendu du Covid-19 sur les renouvelables'.



'Une production éolienne supérieure à la moyenne au premier trimestre 2020, en particulier en mer (facteur de charge proche de 60%), devrait constituer un domaine plus grand d'attention positive des investisseurs', juge le broker dans une note sectorielle.



