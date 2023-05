RWE : EBITDA ajusté plus que quadruplé au 1er trimestre

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - RWE revendique un solide premier trimestre 2023, avec un EBITDA ajusté multiplié par 4,6 à 2,8 milliards d'euros et un résultat net ajusté accru à 1,67 milliard d'euros (contre l'équilibre un an auparavant) 'grâce à la hausse des bénéfices de l'activité green core'.



'Le portefeuille vert s'est accru de sept gigawatts d'une année sur l'autre grâce aux acquisitions et à la mise en service de nouvelles centrales éoliennes et solaires, dont 4,9 gigawatts ont été ajoutés au cours du seul premier trimestre 2023', souligne-il.



Affichant ainsi actuellement, plus de 70 projets totalisant 6,8 gigawatts en construction dans 12 pays, le groupe énergétique allemand confirme ses perspectives et son objectif de dividende d'un euro par action pour l'exercice 2023.



