RWE : Confiant pour ses objectifs annuels

(CercleFinance.com) - RWE indique s'attendre à ce que ses chiffres financiers clés ressortent 'probablement aux bornes hautes de ses fourchettes cibles pour l'ensemble de l'année', dont celle d'un profit net ajusté compris entre 850 millions et 1,15 milliard d'euros.



Le groupe énergétique publie, au titre des neuf premiers mois de 2020, un profit net ajusté de 762 millions d'euros, un EBIT ajusté en progression de 29% à 1,1 milliard et un EBITDA ajusté en hausse de 13% à 2,2 milliards.



RWE ajoute que son portefeuille d'électricité éolienne et photovoltaïque devrait s'accroitre à environ 10 GW à la fin de l'année, et qu'il est 'impliqué dans plus de 30 projets sur le champs prometteur de l'hydrogène'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.