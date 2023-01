RWE : Cinq projets photovoltaïques en Grèce

(CercleFinance.com) - RWE annonce avoir pris, par l'intermédiaire de sa coentreprise Meton Energy, codétenue par sa filiale RWE Renewables (51%) et par PPC Renewables (49%), la décision finale d'investissement pour cinq projets photovoltaïques en Grèce.



Les parcs solaires d'une capacité totale d'environ 210 MWc sont situés en Macédoine occidentale, dans les limites de l'ancienne mine de lignite à ciel ouvert d'Amynteo. Les travaux de construction devraient commencer au printemps.



Les cinq projets, représentant un investissement total de 180 millions d'euros, devraient être pleinement opérationnels d'ici la fin du premier trimestre 2024. Meton Energy a signé des accords bilatéraux d'achat d'électricité d'une durée entre 10 et 15 ans avec des tiers.



