RWE : Bien orienté après ses résultats à neuf mois

(CercleFinance.com) - RWE prend près de 3% à Francfort, après la publication d'un résultat net ajusté de 2,1 milliards d'euros et d'un EBITDA ajusté de 4,1 milliards sur les neuf premiers mois de l'année, contre respectivement un milliard et 2,4 milliards un an auparavant.



'Le portefeuille vert s'est élargi de 1,3 gigawatt au cours des neuf premiers mois de 2022, soit une croissance supplémentaire de 9,4 gigawatts grâce à des constructions et des acquisitions', souligne-t-il.



En particulier, RWE met en avant le rachat de Con Edison Clean Energy Businesses, opérateur et développeur de premier plan dans les énergies renouvelables aux États-Unis, acquisition lui apportant une capacité d'environ trois gigawatts.



Sur ces bases, le groupe énergétique allemand confirme ses perspectives pour l'exercice en cours publiées en juillet dernier, son objectif de dividende de 0,90 euro par action pour 2022 restant lui aussi inchangé.



