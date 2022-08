RWE : Bénéfice net presque doublé au 1er semestre

(CercleFinance.com) - RWE publie un bénéfice net ajusté de 1,5 MdE au titre du 1er semestre, pratiquement doublé par rapport à la même période un an plus tôt (870 ME).



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté du groupe est passé de 1,7 MdE à 2,8 MdsE, et l'EBIT ajusté a doublé, passant de 1 MdE à 2,1 MdsE.



'Au premier semestre 2022, nos revenus ont considérablement augmenté et, sur cette base, nous avons relevé nos prévisions pour l'ensemble de l'année. Les revenus que nous générons profiteront à la transition énergétique', a commenté Markus Krebber, directeur générale de RWE.



Le responsable ajoute que cette année plus de 5 milliards d'euros auront été investis dans l'expansion du portefeuille vert de la société, soit environ 30% de plus que prévu initialement.



Pour l'ensemble de l'exercice, RWE cible un bénéfice net compris entre 2,1 et 2,6 MdsE.



