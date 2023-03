RWE : Bénéfice net ajusté plus que doublé en 2022

(CercleFinance.com) - RWE publie un bénéfice net ajusté de 3,23 milliards d'euros au titre de 2022, un chiffre plus que doublé par rapport à l'exercice précédent (1,55 milliard d'euros).



Dans le même temps, c'est-à-dire entre 2021 et 2022, l'EBITDA ajusté du groupe présente aussi une solide progression, passant de 3,62 à 6,31 milliards d'euros, tandis que l'EBIT ajusté passe quant à lui de 2,18 à 4,56 milliards d'euros.



Markus Krebber, le directeur général de RWE précise que la société a investi un total de 4,4 milliards d'euros nets dans le monde et dispose de 30 projets dans 11 pays pour 2,4 GW de capacités.



'D'autres projets d'une capacité totale de 6 gigawatts sont actuellement en construction', ajoute le responsable qui affirme que RWE occupe désormais une position de leader dans toutes les régions clés, à savoir UE, UK et USA.



Pour 2023, RWE cible un bénéfice net ajusté compris entre 2,2 et 2,7 milliards d'euros, la société estimant que les gains d'optimisation et le négoce d'énergie n'atteindront probablement pas les niveaux élevés de 2022. Par ailleurs, les plafonds de revenus européens et britanniques entraînent des pertes de bénéfices.



