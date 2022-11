Rubis : Photosol fait l'acquisition des actifs de Mobexi

(CercleFinance.com) - Rubis fait savoir que Photosol -société détenue à 80% par Rubis depuis avril 2022- va faire l'acquisition des actifs de Mobexi, spécialiste français des installations photovoltaïques en toiture, et intégrer les 20 collaborateurs qui lui sont attachés.



Le Groupe engage 2 ME pour la reprise des actifs qui devrait permettre de générer un chiffre d'affaires d'environ 6 ME en 2023, correspondant à 5 MWc d'installations sur toitures.



À moyen terme, l'objectif est de porter les installations annuelles à 25 MWc, en s'appuyant d'une part sur l'expertise de Photosol en procurement,

exploitation et maintenance (O&M) et d'autre part sur le portefeuille clients et la présence internationale du Groupe.



Rubis se présente désormais comme 'acteur de référence pour tous types d'installations photovoltaïques de 0,1 MWc à 3 MWc sur des bâtiments neufs, des toitures existantes ou des parkings, jusqu'aux grandes centrales au sol de plus de 3 MWc'.



