Rubis : Lance la construction de la CEOG

(CercleFinance.com) - La SARA (Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles, groupe Rubis) et ses partenaires Meridiam et Hydrogène de France (HDF) lancent la construction de la Centrale Electrique de l'Ouest Guyanais (CEOG).



' Ce projet, installé sur la commune de Mana, est à l'heure actuelle la première centrale électrique multimégawatts à hydrogène au monde ainsi que le plus grand projet au monde de stockage des énergies renouvelables intermittentes via l'hydrogène (128 MWh d'énergie stockée) ' indique le groupe.



' Cette centrale innovante produira une électricité 100 % renouvelable, à partir du soleil et de l'eau, pour approvisionner toute l'année, 24h/24, l'équivalent de 10 000 foyers de l'ouest guyanais à un coût inférieur aux centrales diesel du territoire ' rajoute le groupe.



