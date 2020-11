Royal Mail : Signe un nouveau contrat avec les autorités

(CercleFinance.com) - Royal Mail annonce avoir obtenu un contrat du ministère de la Santé et des Affaires sociales au Royaume-Uni, afin de fournir des kits de test COVID-19 supplémentaires aux ménages du pays, sept jours par semaine.



Le contrat se déroulera parallèlement à l'accord existant, engageant Royal Mail Group à fournir des kits de test et à les récupérer dans les maisons de retraite, les centres de test régionaux et les boîtes aux lettres prioritaires - un rôle qu'il exerce depuis avril 2020.



'Depuis avril, nous avons joué un rôle crucial dans la livraison et la collecte de millions de kits de test dans les maisons de retraite, les centres de test et notre réseau de boîtes postales prioritaires avant de les renvoyer aux laboratoires (...). Maintenant, le gouvernement nous a demandé de jouer un rôle tout aussi important dans les livraisons à domicile pour les clients qui demandent un kit de test via le NHS (Service de santé national)', a commenté Nick Landon, directeur commercial de Royal Mail.



