Royal Mail : Dans le rouge avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Royal Mail recule de 3% à Londres sur fond de propos de Liberum qui réaffirme son conseil 'vente' sur avec un objectif de cours réduit de 175 à 120 pence, notant que 'la direction a ouvertement remis en question le caractère atteignable de ses objectifs 2024'.



'Les marges continuent d'être comprimées par des revenus de lettres en déclin et une faible productivité', souligne le broker, qui voit en outre le dividende de l'opérateur postal britannique comme 'potentiellement non durable'.



