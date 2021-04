Rolls-Royce : Vise le record de vitesse en avion électrique

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce aujourd'hui développer un avion tout électrique, le 'Spirit of Innovation' visant à battre le record de vitesse en dépassant les 300 mp/h - soit plus de 480 km/h - dans le cadre du programme ACCEL dont le but est d'accélérer l'électrification des vols.



Le Spirit of Innovation disposera de la batterie la plus dense jamais assemblée pour un avion, fournissant suffisamment d'énergie pour alimenter 250 foyers ou parcourir 200 miles (Londres à Paris) sur une seule charge.



Phill O'Dell, directeur des opérations aériennes chez Rolls-Royce, assure que la tentative de record du monde sera le summum de sa carrière, 'non seulement parce qu'il s'agit d'être à la pointe de la technologie mais aussi en raison de l'opportunité fantastique que ce record nous offre d'inspirer la prochaine génération de pionniers de l'aviation.'



Rolls-Royce précise que la technologie mobilisée pour ce projet pourra ensuite être déclinée à ses produits commerciaux.



