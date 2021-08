Rolls-Royce : Veut développer la propulsion hypersonique

(CercleFinance.com) - En tant que membre fondateur du nouveau Centre d'essais au sol hypersonique (HGTC) de l'Université Purdue (Indiana, USA), Rolls-Royce annonce 'des efforts de développement importants' et une augmentation de ses capacités de tests, sur ce site d'essais destiné à l'industrie aérospatiale.



Le HGTC doit permettre d'accompagner la stratégie de défense nationale des Etats-Unis et de fédérer de nombreuses entreprises aérospatiales, explique Rolls-Royce.



Le ministère de la Défense des États-Unis considère en effet la capacité hypersonique comme une priorité majeure, avec sept projets de prototypage en cours, un financement annuel combiné de 3 Mds$ et un 'Joint Hypersonics Transition Office' mis en place pour coordonner les efforts.



' Nous sommes vivement intéressés par le domaine de la propulsion hypersonique et explorons actuellement le développement de systèmes de propulsion avancés supersoniques et à Mach élevé avec nos clients', précise Tom Bell, président-directeur général de Rolls-Royce North America.



