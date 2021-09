Rolls Royce : Vers une propulsion plus durable des yachts

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce aujourd'hui le lancement d'une gamme de systèmes de propulsion durables destinés au marché des yachts.



Si certains grands yachts sont déjà propulsés par la série mtu 4000, certifiée IMO III, les tout nouveaux produits mtu 2000 proposés à partir d''avril 2022 seront équipés d'un système de post-traitement des gaz d'échappement et seront également certifiés IMO III, indique le motoriste.



'D'autres nouvelles technologies suivront pour aider les constructeurs et les opérateurs de yachts à atteindre leurs objectifs de développement durable et ceux de l'Accord de Paris sur le climat ', a expliqué Nicola Camuffo, qui dirige le Yacht Competence Center de l'unité commerciale Power Systems de Rolls-Royce à La Spezia, en Italie.



Rolls-Royce présentera ses nouvelles solutions mtu aux salons nautiques de Cannes (aujourd'hui) et Monaco (fin septembre).



