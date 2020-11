Rolls-Royce : Vers l'adoption du carburant d'aviation durable

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie de décarbonation et à l'occasion des essais de ses moteurs de nouvelle génération, Rolls-Royce alimentera ses moteurs uniquement avec un carburant durable (SAF).



Les tests viseront à confirmer que le SAF non mélangé apporte une contribution significative à l'amélioration des performances environnementales des moteurs à turbine à gaz.



Le SAF utilisé dans les tests aurait le potentiel de réduire les émissions nettes de CO2 de 75% par rapport au carburant classique, avec la possibilité de nouvelles réductions dans les années à venir.



À l'heure actuelle, le SAF est certifié pour des mélanges allant jusqu'à 50% avec du carburant d'aviation conventionnel et peut être utilisé sur tous les moteurs Rolls-Royce actuels.



