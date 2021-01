Rolls Royce : Vers de nouvelles suppressions d'emplois

(CercleFinance.com) - Si Rolls Royce se dit 'encouragé' par les progrès continus des programmes de vaccination devant conduire à la reprise à moyen terme de l'activité, le constructeur pointe les incertitudes engendrées à court terme par les différents variants du coronavirus.



Avec environ 9 milliards de livres sterling de liquidités, le constructeur se dit toutefois convaincu d'être bien positionné pour l'avenir et reste 'concentré sur l'achèvement du programme de restructuration' et 'le maintien du contrôle des coûts et de la discipline du capital.'



Rolls Royce rappelle avoir supprimé environ 7000 postes en 2020, 'progressant bien vers l'objectif de supprimer au moins 9 000 postes d'ici la fin de 2022.' Cette 'restructuration sera un facteur clé de notre objectif de dégager au moins 750 millions de livres sterling de flux de trésorerie disponible (hors cessions ) dès 2022, sous réserve de la reprise attendue des vols', conclut Rolls Royce.



