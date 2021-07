Rolls-Royce : Vers de meilleures pratiques sur le marché MRO

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir signé une déclaration auprès de l'Association du transport aérien international (IATA) afin de défendre une approche plus 'ouverte et concurrentielle' de ses services de maintenance, de réparation et de révision (MRO).



Rolls-Royce s'engage notamment: à ne pas empêcher le développement/réparation de pièces par des prestataires indépendants - tant qu'ils sont approuvés par un organisme approprié; à accorder à ses clients un accès non discriminatoire à ses pièces et services; à ne pas insister pour que ses clients souscrivent aux services Rolls-Royce.



' Rolls-Royce a adopté une approche proactive en travaillant avec nous sur cet engagement qui stimulera une industrie MRO plus ouverte et aura un impact durable sur le marché', affirme Willie Walsh, directeur général de l'IATA, qui a indiqué attendre avec impatience que d'autres équipementiers prennent ce genre d'engagement.



' Nous nous félicitons de cet accord qui reconnaît notre engagement continu à fournir à nos clients une offre MRO flexible, performante et compétitive', conclut Chris Cholerton, président de Rolls-Royce Civil Aerospace.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.