Rolls-Royce : Va ouvrir un banc d'essai de R&D en Chine

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que son unité commerciale Rolls Royce Power Systems va renforcer ses capacités de recherche et développement (R&D) en Chine avec l'installation d'un nouveau banc d'essai pour les moteurs mtu sur le site de l'entreprise, à Suzhou.



Ce banc d'essai, qui devrait être opérationnel en 2022, pourra accueillir des moteurs d'une puissance allant jusqu'à 3600 kW et permettra de tester pièces, moteurs et systèmes complets pour la production d'électricité et les applications industrielles.



Pour Rolls-Royce, il s'agira aussi de pouvoir tester les produits à proximité des sites de production de ses fournisseurs ce qui évitera l'envoi de pièces à l'étranger, une stratégie qui s'inscrit parfaitement dans l'objectif de neutralité carbone poursuivi par le motoriste britannique.





