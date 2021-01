Rolls Royce : Va motoriser le 1er remorqueur hybride au monde

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la fourniture de deux moteurs à gaz, les mtu 16V 4000 M55RN, à Sembcorp Marine Integrated Yard pour la construction du premier remorqueur au monde à propulsion hybride au gaz naturel liquéfié (GNL).



Ce remorqueur portuaire sera exploité à Singapour par Jurong Marine Services, une filiale à 100% de Sembcorp Marine et sera le premier des 12 remorqueurs que Sembcorp Marine prévoit de concevoir et de construire pour remplacer les remorqueurs diesel existants d'ici 2025.



'Les moteurs marins à gaz mtu font partie du programme Green and High-Tech de Rolls-Royce. Sans post-traitement des gaz d'échappement, ils n'émettent pas d'oxydes de soufre, seulement de très petites quantités d'oxyde d'azote, et la masse de particules est inférieure à la limite de vérification ', précise Chew Xiang Yu, responsable de l'activité marine commerciale de Rolls-Royce Power Systems en Asie.



Le système de propulsion principal du remorqueur fournira une puissance totale combinée de 2984 kilowatts, annonce le motoriste britannique.



