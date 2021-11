Rolls-Royce : Va livrer des centaines de mtu en Chine

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que son unité commerciale Rolls-Royce Power Systems a signé des contrats et des accords avec des partenaires et clients chinois couvrant la livraison de plusieurs centaines de moteurs mtu et de systèmes de production d'électricité.



Ces contrats ont été signés à l'occasion de l'International Import Expo (CIIE) et concernent les secteurs de la production d'électricité (300 mtu diesel), de la construction et de l'industrie (45 mtu), des mines (10 mtu) et du rail (25 mtu).



' La Chine est le marché de croissance le plus important pour nous. Le fait que les clients et partenaires chinois d'un si large éventail d'industries fassent confiance à nos solutions mtu nous rend fiers', a indiqué Eugenia Valente, présidente de Rolls-Royce Power Solutions Greater China.



Selon lui, ces contrats prouvent que les investissements de Rolls-Royce et l'approche locale du motoriste britannique constituent une bonne stratégie, bénéficiant à la fois à Rolls-Royce et à ses partenaires chinois.



