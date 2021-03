Rolls-Royce : Va fournir trois MTU à Arva pour la recherche

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que la société norvégienne de services publics Arva va utiliser trois systèmes de stockage d'énergie par batterie Rolls-Royce MTU EnergyPack pour étudier comment un réseau électrique public peut être stabilisé à l'aide d'électricité stockée dans des batteries.



Dans ce cadre, Rolls-Royce va fournir trois MTU EnergyPacks QL d'une puissance de 4,25 MVA et 3,79 MWh de capacité à l'île norvégienne de Senja. Ils seront utilisés pour aplanir les fluctuations de tension dans les villes de Husøy et Senjahopen, dominées par l'industrie de la pêche, gourmande en énergie. Rolls-Royce participera au projet de recherche pendant cinq ans et assurera la maintenance pendant dix ans dans le cadre d'un contrat de service à long terme (ValueCare Agreement).



Les résultats du projet de recherche doivent être utilisés pour aider à améliorer la sécurité d'approvisionnement sur l'ensemble du réseau Arva.



