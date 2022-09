Rolls-Royce : Une commande de 9 modules de propulsion

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a reçu une commande du chantier naval espagnol Armon pour la fourniture de neuf groupes propulseurs hybrides mtu pour neuf nouveaux navires de la principale compagnie italienne de transport maritime rapide de passagers, Liberty Lines.



Le contrat a été officiellement signé lors du salon international du transport maritime SMM à Hambourg. L'entrée en service des navires est prévue entre 2023 et 2026. La construction de neuf navires supplémentaires, en option, est prévue pour une livraison entre 2027 et 2030.



Le concept des ferries rapides équipés de systèmes de propulsion hybrides durables a été développé en collaboration avec Liberty Lines, le chantier naval d'Armon, la division Power Systems de Rolls-Royce, la société italienne de classification des navires RINA et le bureau d'études australien Incat Crowther.



' Nous sommes convaincus d'avoir fait le bon choix avec Rolls-Royce pour la fourniture des solutions hybrides mtu innovantes pour le renouvellement de notre flotte sur la voie de la neutralité carbone ', soutient Gennaro Carlo Cotella, directeur général de Liberty Lines.





