Rolls Royce : Un contrat avec la centrale de Hinkley Point C

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la signature d'un contrat avec Hinkley Point C, portant sur la livraison de transmetteurs de pression critique Bibloc afin d'assurer la sécurité des deux réacteurs nucléaires EPR actuellement en construction à Somerset, au Royaume-Uni.



Hinkley Point C, première centrale nucléaire à être construite au Royaume-Uni depuis plus de 20 ans, fournira de l'électricité à faible émission de carbone à environ six millions de foyers, créera des milliers d'emplois et apportera des avantages durables à l'économie britannique, rapporte le communiqué de Rolls-Royce.



Dans le cadre de ce contrat, Rolls-Royce fournira 140 transmetteurs de pression Bibloc afin d'effectuer des mesures de débit, de niveau et de pression du système d'alimentation en vapeur nucléaire.



Conçus pour 60 ans de fonctionnement, les transmetteurs de pression Bibloc sont conçus et fabriqués par les équipes I&C de Rolls-Royce basées à Grenoble. Ces capteurs équipent déjà plus de 90 réacteurs nucléaires de par le monde.



