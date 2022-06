Rolls-Royce : T'way signe un accord de service TotalCare

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que la compagnie aérienne sud-coréenne T'way a signé un accord de service TotalCare pour les moteurs Trent 700 qui propulsent trois de ses appareils, des Airbus A330.



Pour rappel, TotalCare est un service d'entretien et de maintenance basé sur la prévisibilité et la fiabilité des pièces reposant sur un mécanisme de paiement par heure de vol.



'Il offre également une meilleure disponibilité des avions grâce à la connaissance approfondie des moteurs de Rolls-Royce qui s'appuie sur notre surveillance avancée de l'état des moteurs', indique le motoriste britannique.



Rolls-Royce précise qu'il s'agit de la première fois que T'way sélectionne son service TotalCare.



