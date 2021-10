Rolls-Royce : Succès d'un vol d'essai avec du carburant SAF

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir effectué avec succès un vol d'essai de son avion 747 Flying Testbed utilisant du carburant d'aviation 100 % durable (SAF) sur un moteur Trent 1000, en collaboration avec Boeing et World Energy.



L'avion a décollé de l'aéroport de Tucson (Arizona) et survolé le Nouveau-Mexique et le Texas, avec un moteur Trent 1000 fonctionnant uniquement à 100% de SAF tandis que les trois autres réacteurs RB211 fonctionnaient avec du carburant standard.



Les premières indications confirment qu'il n'y a eu aucun problème technique, fournissant une preuve supplémentaire de l'adéquation du carburant à un usage commercial, indique Rolls-Royce.



Dans le cadre de ce vol, Boeing a fourni un soutien technique tandis que World Energy, première société de production de SAF à l'échelle commerciale au monde, a fourni le SAF.



