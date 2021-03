Rolls-Royce : Signe un protocole d'accord avec Fermi Energia

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce et Fermi Energia ont signé un protocole d'accord pour étudier le potentiel de déploiement de centrales nucléaires compactes et abordables, des petits réacteurs modulaires (SMR), en Estonie.



L'étude couvrira tous les aspects du déploiement, y compris l'adéquation du réseau, le refroidissement, la planification d'urgence, les ressources humaines, la faisabilité des licences, l'économie et la chaîne d'approvisionnement.



Rolls-Royce dirige un consortium qui conçoit une centrale nucléaire à faible coût construite en usine, connue sous le nom de petit réacteur modulaire (SMR). Ses composants standardisés permettent de réduire les les coûts, tandis que l'assemblage rapide des modules et des composants à l'intérieur d'un auvent résistant aux intempéries sur le site de la centrale lui-même évite des perturbations de calendrier coûteuses.





