Rolls-Royce : Signe un contrat 'TotalCare' avec Qantas

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé l'achat de 12 Airbus A350-1000 propulsés par les moteurs Trent XWB-97 de Rolls-Royce.



Dans ce cadre, Rolls-Royce annonce que Qantas a signé l'accord de service TotalCare pour les moteurs Trent XWB-97, un service repose que la prévisibilité de la maintenance et la fiabilité des appareils.



Rolls-Royce souligne que le Trent XWB-97 est 'le gros moteur d'avion le plus efficace au monde en service aujourd'hui, offrant un avantage de consommation de carburant de 15 % par rapport au premier moteur Trent, permettant à nos compagnies aériennes de voler plus loin avec moins de carburant'.



Le moteur est également prêt à fonctionner avec des carburants d'aviation durables (SAF) à mesure qu'ils deviendront plus disponibles pour les compagnies aériennes à l'avenir.



