Rolls-Royce : Signe un contrat à long terme avec Netinera

(CercleFinance.com) - Royce-Rolls et Netinera signent un contrat de service à long terme pour la révision des moteurs mtu et des PowerPacks. Netinera utilise ces PowerPacks dans des trains régionaux de type Siemens Desiro (VT 642).



Netinera est l'une des plus grandes sociétés de transport en Allemagne. Le groupe fait confiance aux solutions Reman de Rolls-Royce depuis de nombreuses années.



Marc Goldschmidt, vice-président Remanufacturing & Overhaul Technologies de la division Power Systems de Rolls-Royce, déclare : ' Cela montre à quel point nos PowerPacks et nos moteurs Reman sont attrayants : Ils offrent une fiabilité absolue et une disponibilité maximale à un prix très économique.'



