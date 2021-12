Rolls-Royce : S'intéresse au méthanol pour ses mtu marins

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce se tourner et investir dans la technologie méthanol pour le transport maritime. Son unité commerciale, Rolls-Royce Power Systems, travaille ainsi sur des moteurs mtu au méthanol pour un fonctionnement des moteurs plus respectueux de l'environnement.



'Ces nouveaux moteurs quatre temps à grande vitesse, basés sur des technologies mtu éprouvées, devraient être disponibles dès que possible pour les navires commerciaux et les yachts', indique le motoriste.



Rolls-Royce met en avant les nombreux avantages de cette technologie méthanol comme son absence de danger pour l'environnement (faible toxicité), ses avantages en matière de sécurité et de facilité d'utilisation ou encore ses faibles coûts d'investissement.



Enfin, 'il convient non seulement aux moteurs à combustion (à la fois diesel et Otto), mais également en combinaison avec des piles à combustible sans émissions', souligne le motoriste.





