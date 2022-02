Rolls-Royce : S'engage à promouvoir le carburant durable

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon aéronautique de Singapour, Airbus, Rolls-Royce, Safran et Singapore Airlines ont signé une déclaration s'engageant à promouvoir le développement, la production et la consommation de SAF, soit le carburant d'aviation durable, principal levier pour la décarbonation du secteur aérien.



A travers cette déclaration, les signataires appellent leurs partenaires industriels à adopter des SAF avec l'ambition d'assurer une montée en puissance régulière au cours des dix prochaines années.



' La signature de la déclaration est une étape importante pour l'industrie aérospatiale et nous nous félicitons de l'opportunité de faire pression pour une utilisation accrue des SAF en nous rassemblant tout au long de la chaîne de valeur', a fait savoir Grazia Vittadini, directrice de la technologie et de la stratégie chez Rolls-Royce.



'Il est important que nous combinions nos efforts pour faire avancer ces projets', a-t-elle ajouté.



