Rolls-Royce : S'associe à ITN Business pour une émission télé

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce s'est associé à ITN Business, New Scientist et UK Space Agency pour le programme 'This Is Space'.



L'émission présente des entretiens avec des acteurs clés de l'industrie, des reportages d'actualité et des profils éditoriaux.



Le tournage a eu lieu au Space Park de Leicester.



En mettant l'accent sur la nouvelle technologie de microréacteur de Rolls Royce, la vidéo donne un aperçu des personnes et des lieux qui la rendent possible, dont le professeur Gary Jones, responsable de l'innovation dans le domaine de la fabrication chez Rolls-Royce.



La technologie elle-même a de nombreuses autres applications, notamment dans le domaine de l'énergie terrestre, pour la fourniture d'une énergie propre et peu coûteuse ' et qui nous aidera à réaliser nos ambitions de zéro émission nette et à jouer notre rôle dans la transition vers une économie mondiale à faible émission de carbone ', commente Rolls Royce.



