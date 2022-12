Rolls-Royce : S'apprête à débuter les tests de l'UltraFan

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé aujourd'hui avoir terminé la construction de son moteur de démonstration, UltraFan, et se préparer à la phase de tests.



Dans ce contexte, le moteur a été transporté sur le banc d'essai 80 (Testbed 80) à Derby, (Royaume-Uni) présenté comme le banc d'essai 'le plus grand et le plus intelligent au monde', d'ailleurs conçu et construit spécialement pour s'adapter à la taille et à la complexité technique du démonstrateur UltraFan.



Le premier test du démonstrateur devrait avoir lieu au début de l'année prochaine et fonctionnera avec du carburant d'aviation 100 % durable.



Combinant une toute nouvelle conception de moteur avec une suite de technologies visant à soutenir les voyages aériens durables pour les décennies à venir, le démonstrateur UltraFan présente un diamètre de ventilateur de 140 pouces (soit 3,55 mètres) et offre une amélioration du rendement énergétique de 25 % par rapport à la première génération de moteur Trent, assure le motoriste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.