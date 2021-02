Rolls-Royce : Renforce son partenariat avec HAL, en Inde

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ont convenu d'étendre leur partenariat en Inde, notamment afin d'étendre la chaîne d'approvisionnement pour l'aérospatiale civile et la défense.



Les deux sociétés ont également signé une 'lettre d'intention' (LoI) pour travailler à la fabrication de pièces du moteur Adour Mk871 en Inde pour le compte de plusieurs clients internationaux.



En outre, HAL a récemment obtenu de nouveaux contrats avec Rolls-Royce pour la fourniture de pièces forgées de la famille de moteurs Trent de Rolls-Royce et pour les moteurs Pearl 15.



Des pièces qui seront fabriquées dans la division Fonderie et Forge de HAL dans son usine ultramoderne de Bangalore, précise Rolls-Royce.



